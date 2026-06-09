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09 июня 2026 в 17:10

ФАС проверяет регулирование цен на коммунальные услуги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ФАС по инициативе Генеральной прокуратуры России проводит внеплановые проверки регулирования в регионах цен на коммунальные услуги, в том числе на теплоснабжение, передает пресс-служба Генпрокуратуры. По данным ведомства, до этого проверки выявили свыше 12 тыс. нарушений в сфере тарифного регулирования в отопительном сезоне 2025–2026 годов.

Итогом стало выявление прокурорами необоснованных расходов на 11,7 млрд рублей, включенных в тарифы ресурсоснабжающих организаций, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, на Камчатке и в Красноярском крае прокуроры пресекли антиконкурентные схемы, которые влияли на стоимость теплоснабжения. На Алтае было установлено, что ресурсоснабжающие компании при формировании тарифов игнорировали затраты на ремонт. Также по требованию Генпрокуратуры в некоторых регионах пересмотрены платежи за тепло.

Ранее ФАС предложила ввести единый тариф на электроэнергию для всех жителей садоводческих некоммерческих товариществ. При этом не будет иметь значения, где именно расположен участок — в городе, в сельской местности или на межселенной территории.

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Генпрокуратура
ФАС
коммунальные услуги
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