10 февраля 2026 в 09:50

В ИВС прошла судмедэкспертиза после гибели Галицкой

После кончины Алии Галицкой, которую ранее считали женой российского миллиардера экс-топ-менеджера Альфа-Банка Александра Галицкого, в изоляторе временного содержания в Подмосковье была проведена судебно-медицинская экспертиза, передает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Емельянова. Следователь дал разрешение на захоронение женщины.

После проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы следователь выдал разрешение на захоронение. В ближайшие дни Алию похоронят, — поделился источник.

Ранее член Совета по правам человека Ева Меркачева сообщила, что Галицкая покончила с собой. По ее словам, трагедия произошла не в СИЗО, как утверждалось ранее. Меркачева отметила, что женщина находилась в камере одна, а также выразила сомнения относительно обоснованности помещения женщины в изолятор.

До этого адвокат Анна Бутырина заявила, что погибшая не состояла в законном браке с Александром Галицким. Алия самостоятельно изменила фамилию. При этом бывший адвокат Галицкой рассказал, что между партнерами продолжался имущественный спор, последнее заседание по которому должно было состояться 10 февраля.

