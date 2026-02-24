Зимняя Олимпиада — 2026
СК России намерен выявить личность виновника взрыва у Савеловского вокзала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Следственный комитет России намерен установить личность виновника взрыва у Савеловского вокзала в Москве, сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, для этого будут назначены генетические экспертизы. Известно, что подрыв осуществил один человек — мужчина. Он скончался на месте.

Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая. Устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство, иные причастные лица, — сообщили в пресс-службе.

Злоумышленник привел в действие взрывное устройство рядом с патрульной машиной. Он подошел к служебному автомобилю, в котором находились сотрудники Госавтоинспекции, после чего прогремел взрыв. Следователи возбудили уголовное дело, а к расследованию подключили опытных экспертов и криминалистов из центрального аппарата СК.

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Офицер поступил на службу в московскую полицию в марте 2019 года. Напарника погибшего правоохранителя госпитализировали с ранениями.

