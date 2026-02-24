Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 10:19

В СК раскрыли подробности расследования взрыва на Савеловском вокзале

СК РФ: после взрыва на Савеловском вокзале проведут генетическую экспертизу

Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

После взрыва у Савеловского вокзала в Москве будут проведены судебная, генетическая, медицинская и взрывотехническая экспертизы, заявила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, силовики осмотрели место происшествия, подробности трагедии выясняются.

Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе, генетическая, медицинская и взрывотехническая, — сказала Петренко.

Представитель СК уточнила, что взрыв унес жизнь сотрудника ДПС, еще двое полицейских получили травмы, сейчас они находятся в больнице. Кроме того следователи устанавливают личность злоумышленника и его сообщников. В процессе расследования ведутся допросы очевидцев и изучаются видеозаписи с камер наблюдения.

Ранее в Сети появились кадры с места трагедии, на которых видна ситуация после инцидента. На появившихся кадрах видны машины правоохранительных органов, слышны звуки сирен. Территория оцеплена, работают экстренные службы и следователи. Тип взрывного устройства пока не установлен, ведется его экспертиза.

Москва
взрывы
экспертизы
следователи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Монголии пообещали дивиденды от экспорта угля
Британия расширила антироссийский санкционный список
«Вели по камерам»: криминалист о подрыве машины сотрудников ДПС в Москве
В ГД ответили, как расследование в отношении Дурова отразится на Telegram
«Показательный момент»: военэксперт о готовности наемников ВСУ сдать своих
Российских охранников нашли на захваченном Францией танкере
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе
В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах
Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города
«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова
Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя
В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины
Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников
Показано место, где Зеленский скрывался два года
Российский «Опустошитель» восхитил журналистов одной деталью
Петербургский дворник рассказал о спасении выпавшего из окна мальчика
Раскрыто, почему сотрудники ДПС стали жертвами подрывника в Москве
Появились данные о полицейских, пострадавших при взрыве возле машины ДПС
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.