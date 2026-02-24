В СК раскрыли подробности расследования взрыва на Савеловском вокзале СК РФ: после взрыва на Савеловском вокзале проведут генетическую экспертизу

После взрыва у Савеловского вокзала в Москве будут проведены судебная, генетическая, медицинская и взрывотехническая экспертизы, заявила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, силовики осмотрели место происшествия, подробности трагедии выясняются.

Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе, генетическая, медицинская и взрывотехническая, — сказала Петренко.

Представитель СК уточнила, что взрыв унес жизнь сотрудника ДПС, еще двое полицейских получили травмы, сейчас они находятся в больнице. Кроме того следователи устанавливают личность злоумышленника и его сообщников. В процессе расследования ведутся допросы очевидцев и изучаются видеозаписи с камер наблюдения.

Ранее в Сети появились кадры с места трагедии, на которых видна ситуация после инцидента. На появившихся кадрах видны машины правоохранительных органов, слышны звуки сирен. Территория оцеплена, работают экстренные службы и следователи. Тип взрывного устройства пока не установлен, ведется его экспертиза.