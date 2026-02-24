Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 01:28

В Сети появились кадры с места взрыва в Москве

Появились кадры с места детонации взрывного устройства у Савеловского вокзала

В центре Москвы на площади Савеловского вокзала произошло чрезвычайное происшествие — сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В Сети появились кадры с места трагедии, на которых видна ситуация после инцидента.

На видео сняты машины правоохранительных органов, слышны звуки сирен. Территория оцеплена, работают экстренные службы и следователи. Тип взрывного устройства пока не установлен, ведется его экспертиза.

По данным МВД, в результате взрыва один сотрудник полиции погиб на месте. Еще один получил ранения и был оперативно госпитализирован. Оперативники работают над установлением личности злоумышленника. Граждан призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников правопорядка.

Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался на стройке на Новосущевской улице в Москве. Чрезвычайное происшествие было зафиксировано на территории Российского университета транспорта. По словам свидетелей, после взрыва одного из рабочих отбросило назад, и он перестал шевелиться. Обоих сотрудников госпитализировали для оказания медицинской помощи. На данный момент их жизням ничего не угрожает.

