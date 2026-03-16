В Израиле не смогли назвать сроки окончания конфликта с Ираном Посол Азар: Израиль не может предсказать срок завершения конфликта с Ираном

Израиль не может прогнозировать сроки возможного завершения конфликта с Ираном, заявил посол страны в Индии Реувен Азар. По его словам, это зависит от множества факторов, например, от разногласий внутри руководства Тегерана.

Мы не называем точных сроков, поскольку это зависит от множества факторов... В самом начале и США, и Израиль говорили, что это займет несколько недель, — заявил он.

По его словам, ситуация также зависит от того, появится ли у Ирана возможность сменить курс. На данный момент Тегеран лишь ужесточает свою позицию, однако в будущем ситуация может измениться, отметил посол.

Ранее завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Иран рассчитывает на начало сухопутной операции, чтобы на деле продемонстрировать США и Израилю готовность отстаивать свой суверенитет. По словам военного эксперта, Тегеран настроен весьма оптимистично и заявляет о готовности сражаться на протяжении 10 лет.