В России определились с самыми востребованными профессиями

Правительство России утвердило список профессий и специальностей, соответствующих задачам технологического лидерства страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, которые цитирует пресс-служба Кабмина, перечень включает 300 образовательных программ в высших и средних специальных учебных заведениях.

Утвержден перечень профессий и направлений по 300 программам обучения в колледжах и вузах. В него также вошли и научные специальности. Все они отвечают задачам достижения технологического лидерства, — отметил Мишустин.

В числе самых востребованных профессий и направлений он назвал математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело, оборону и безопасность, сельское хозяйство, а также здравоохранение и медицину. Среди приоритетных научных специальностей оказались искусственный интеллект и машинное обучение, лазерная физика, кристаллография и вирусология. Мишустин уточнил, что по этим направлениям в первую очередь будет увеличиваться число бюджетных мест.

Ранее правительство утвердило дорожную карту, направленную на развитие высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерной инфраструктуры. Мишустин назвал расширение сети суперкомпьютерных центров стратегическим направлением.