Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 12:04

В России определились с самыми востребованными профессиями

Кабмин России утвердил 300 ключевых программ для технологического лидерства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство России утвердило список профессий и специальностей, соответствующих задачам технологического лидерства страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, которые цитирует пресс-служба Кабмина, перечень включает 300 образовательных программ в высших и средних специальных учебных заведениях.

Утвержден перечень профессий и направлений по 300 программам обучения в колледжах и вузах. В него также вошли и научные специальности. Все они отвечают задачам достижения технологического лидерства, — отметил Мишустин.

В числе самых востребованных профессий и направлений он назвал математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело, оборону и безопасность, сельское хозяйство, а также здравоохранение и медицину. Среди приоритетных научных специальностей оказались искусственный интеллект и машинное обучение, лазерная физика, кристаллография и вирусология. Мишустин уточнил, что по этим направлениям в первую очередь будет увеличиваться число бюджетных мест.

Ранее правительство утвердило дорожную карту, направленную на развитие высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерной инфраструктуры. Мишустин назвал расширение сети суперкомпьютерных центров стратегическим направлением.

Михаил Мишустин
профессии
Россия
вузы
колледжи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на слухи о лечении нового лидера Ирана в Москве
Путин созвонился с премьер-министром африканской страны
В Кремле ответили на вопрос о месте новых переговоров России и Украины
Хуснуллин раскрыл потери среди рабочих при строительстве в новых регионах
ВСУ лишились важных энергетических объектов
Израиль снова обрушил свои ракеты на правительственные здания в Иране
Родителей призвали не отпускать детей одних на прогулки у водоемов
Кинокритик назвал тенденции премии «Оскар»
ПВО отразила новую атаку дронов на Москву
Почти 500 украинских БПЛА сбили за сутки
TikTok оштрафовали на крупную сумму
В Сети появились спутниковые снимки с последствиями удара по порту Фуджейра
Утренний «Искандер» по Киеву, взрыв на Майдане: удары по Украине 16 марта
Доброкачественное образование угрожает лицу российской певицы
МИД РФ назвал инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН особо актуальной
Защита Лерчек просит приостановить производство по ее делу
Азиатская страна значительно увеличила закупки российской нефти
Раскрыта коварная цель ВСУ в массированных атаках на Россию
Следователи активизировались после гибели человека в Москве-реке
Юрист рассказала о правилах вступления в наследство
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.