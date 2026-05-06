Появились новые детали обрушения крыши колледжа в Екатеринбурге

Здание спортивного зала Уральского колледжа технологий и предпринимательства в Екатеринбурге, где обрушилась часть кровли, по предварительным данным, готовилось под снос, заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых. По его словам, которые приводит ТАСС, в результате никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге обрушилась крыша спортивного зала Уральского колледжа технологий и предпринимательства. По словам студентов, заниматься в помещении было опасно и администрация уже готовилась перенести занятия физкультурой в другой корпус. По информации источника, в 2023 году на ремонт зала направили 1,5 млн рублей, а в 2024-м — еще 2 млн только на восстановление крыши.

До этого в Тульской области при обрушении крыши цеха погиб один человек. Еще один человек находился под завалами предприятия. Предварительно, кровля обрушилась из-за снега и льда.