Крыша спортзала колледжа рухнула после ремонта за 3,5 млн рублей Крыша спортзала колледжа в Екатеринбурге рухнула после ремонта за 3,5 млн рублей

Крыша спортивного зала Уральского колледжа технологий и предпринимательства в Екатеринбурге, на ремонт которой с 2023 года потратили 3,5 млн рублей, обрушилась, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По словам студентов, заниматься в помещении было опасно и администрация уже готовилась перенести занятия физкультурой в другой корпус. По информации источника, в 2023 году на ремонт зала направили 1,5 млн рублей, а в 2024-м — еще 2 млн только на восстановление крыши.

В колледже обрушилось несколько плит перекрытий спортивного зала, инцидент произошел на улице Умельцев. По информации Министерства образования Свердловской области, никто не пострадал, так как в момент ЧП зал был пуст. Эвакуация не потребовалась, занятия уже закончились.

