В российском городе рухнула крыша колледжа

В Екатеринбурге рухнула крыша колледжа, передает пресс-служба ГУ МЧС России. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, обрушилась часть кровли учебного заведения на 400 квадратных метрах. Информация о пострадавших уточняется.

Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров, — сказано в сообщении.

По данным URA.RU, в Уральском колледже технологий и предпринимательства обрушилось несколько плит перекрытий спортивного зала, инцидент произошел на улице Умельцев. По информации Министерства образования Свердловской области, никто не пострадал, так как в момент ЧП зал был пуст. Эвакуация не потребовалась, занятия уже закончились.

Ранее сообщалось, что в общежитии города Малоярославца Калужской области произошло частичное обрушение крыши и двух стен на третьем этаже здания. Как уточнил глава муниципального округа Вячеслав Парфенов, инцидент случился утром в доме № 13 по улице Фрунзе. В результате происшествия травмы получили три человека, медики оказали им необходимую помощь.