Крыша общежития рухнула в Малоярославце и ранила трех человек

В общежитии города Малоярославца Калужской области произошло частичное обрушение крыши и двух стен на третьем этаже здания, сообщил глава муниципального округа Вячеслав Парфенов. Инцидент случился утром в доме № 13 по улице Фрунзе. В результате происшествия травмы получили три человека, которым в настоящий момент медики оказывают необходимую помощь.

Одна женщина под завалами. Сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы оперативно достать ее. Женщина жива, — написал Парфенов.

Позже губернатор сообщил, что женщину с черепно-мозговой травмой достали из-под обломков и передали медикам. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв бытового газа. На месте ЧП работают все экстренные службы города для ликвидации последствий и обеспечения безопасности.

Ранее спасатели нашли тела восьми рабочих, пострадавших при обвале породы в Кадыкчанском разрезе. Предварительной причиной инцидента называют просадку грунта: в районе обрушения начала оттаивать ледяная линза, образованная вечной мерзлотой.

