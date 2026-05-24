Девочка ушла в школу 21 мая и пропала при загадочных обстоятельствах Пропавшую после школы 14-летнюю девочку ищут третьи сутки в Обнинске

В Обнинске третий день продолжаются поиски 14-летней школьницы, пропавшей после занятий, сообщает Telegram-канал Baza. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Отец Анны Доброскиной сообщил, что утром 21 мая девочка ушла в школу, однако после уроков домой не вернулась. Последний раз ее засняли камеры наблюдения около полуночи на трассе в районе Белоусово возле заправки.

В том направлении живут бабушка и дедушка школьницы, однако, как утверждают родственники, к ним она не приходила. С тех пор о местонахождении подростка ничего не известно. Друзья сначала предполагали, что Анна могла уехать к знакомому, однако там ее также не оказалось. Родители заявили, что не понимают, куда могла направиться девочка.

Ранее сообщалось, что мужчина пропал в Якутии, но искать его начали лишь спустя две недели. В начале мая трое мужчин отправились на отдых в историческое поселение Харандаас в Вилюйском районе, а на следующий день один из них вышел в лес и исчез. Спасатели начали прочесывать местность в поисках любых зацепок.