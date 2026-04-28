Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 15:53

Бастрыкин взялся за дело об избиении матери с ребенком в российском регионе

Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на мать с ребенком в Обнинске

Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Обнинска Калужской области, сообщила пресс-служба ведомства. Мужчина избил мать с ребенком, а также угрожал женщине убийством всей ее семьи.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал <...> доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах с учетом доводов, озвученных в публичном пространстве, — говорится в сообщении.

До этого в соцсетях появилось видеообращение к Бастрыкину от жительницы Обнинска. Женщина рассказала, что в апреле 2026 года местный рецидивист несколько раз ударил ее по голове и избил ее дочь, после чего пригрозил расправой другим ее близким. Прежде мужчина уже применял физическую силу к другим женщинам, но многочисленные жалобы в уполномоченные органы ни к чему не привели — должных мер принято не было. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело.

Ранее в Воронеже мужчина напал на девушку после отказа в знакомстве. Инцидент произошел возле караоке-бара на улице Кропоткина. Пострадавшая обратилась в полицию.

Власть
Следственный комитет
Александр Бастрыкин
уголовные дела
Обнинск
Калужская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина смерти народного артиста России Ляпидевского
Зеленский объявил Нетаньяху зерновую войну: как его накажут Израиль с США
Возросло число погибших при сходе лавины на руднике в Бурятии
Путин назвал одно из главных испытаний для системы здравоохранения России
Путин защитил Голикову от московской непогоды
Историка Бутягина спасли от Украины: за что хотели судить, как помог Трамп?
Музыкальный критик ответил, кто из детей звезд обладает талантом
Политолог раскрыл, как Киев может сорвать поставки зерна из РФ в Израиль
Роботы вместо солдат, «дырявая» ПВО Киева: новости СВО на вечер 28 апреля
Украинская НПО признана нежелательной в РФ за антироссийскую деятельность
Парад Победы в Москве на 9 Мая: состоится или нет, пустят ли Фицо
Суд огласил приговор главе букмекерской фирмы «Мелбет»
Умер народный артист России Роберт Ляпидевский
Четыре беспилотника попытались атаковать город-спутник ЗАЭС
Путин оценил работу сотрудников скорой помощи в условиях СВО
Нефтяной магнат из Югры накачивал экстремистов оружием на миллионы рублей
«Работает безотлагательно и бесплатно»: Путин о скорой помощи в России
«Реликты фашизма»: сенатор о запрете русских имен и фамилий в Латвии
Российский актер рассказал о возможности попасть в голливудское кино
В Молдавии раскрыли возможную причину минирования Украиной границы с ПМР
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.