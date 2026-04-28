Бастрыкин взялся за дело об избиении матери с ребенком в российском регионе

Бастрыкин взялся за дело об избиении матери с ребенком в российском регионе Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на мать с ребенком в Обнинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Обнинска Калужской области, сообщила пресс-служба ведомства. Мужчина избил мать с ребенком, а также угрожал женщине убийством всей ее семьи.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал <...> доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах с учетом доводов, озвученных в публичном пространстве, — говорится в сообщении.

До этого в соцсетях появилось видеообращение к Бастрыкину от жительницы Обнинска. Женщина рассказала, что в апреле 2026 года местный рецидивист несколько раз ударил ее по голове и избил ее дочь, после чего пригрозил расправой другим ее близким. Прежде мужчина уже применял физическую силу к другим женщинам, но многочисленные жалобы в уполномоченные органы ни к чему не привели — должных мер принято не было. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело.

