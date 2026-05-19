На Солнце начнется «мертвый сезон»

Активные области на обращенной к Земле стороне Солнца практически исчерпали запас энергии, поэтому уже с завтрашнего дня, 20 мая, начнется период затишья без вспышек, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По оценке специалистов, снижение вспышечной активности продлится около двух–трех суток.

Заканчивается энергия на видимой стороне Солнца. Судя по всему, сегодня последний день, когда какие-то небольшие события еще возможны, а начиная с завтрашнего дня начнется мертвый сезон, — заявили ученые.

После спада на видимую сторону звезды начнут выходить новые активные центры, находящиеся сейчас на обратной стороне Солнца, добавили ученые. Они также допускают небольшую вероятность магнитной бури на Земле во вторник, 19 мая, однако уже со среды геомагнитная обстановка, как ожидается, полностью стабилизируется.

Ранее на обратной стороне Солнца сформировалась крупная группа солнечных пятен. Ожидается, что примерно через неделю она появится в поле зрения Земли на левом краю солнечного диска. По своим очертаниям пятна напоминают область, вызвавшую самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.