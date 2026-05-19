Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 10:20

На Солнце начнется «мертвый сезон»

ИКИ РАН: на видимой стороне Солнца прогнозируется мертвый сезон активности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Активные области на обращенной к Земле стороне Солнца практически исчерпали запас энергии, поэтому уже с завтрашнего дня, 20 мая, начнется период затишья без вспышек, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По оценке специалистов, снижение вспышечной активности продлится около двух–трех суток.

Заканчивается энергия на видимой стороне Солнца. Судя по всему, сегодня последний день, когда какие-то небольшие события еще возможны, а начиная с завтрашнего дня начнется мертвый сезон, — заявили ученые.

После спада на видимую сторону звезды начнут выходить новые активные центры, находящиеся сейчас на обратной стороне Солнца, добавили ученые. Они также допускают небольшую вероятность магнитной бури на Земле во вторник, 19 мая, однако уже со среды геомагнитная обстановка, как ожидается, полностью стабилизируется.

Ранее на обратной стороне Солнца сформировалась крупная группа солнечных пятен. Ожидается, что примерно через неделю она появится в поле зрения Земли на левом краю солнечного диска. По своим очертаниям пятна напоминают область, вызвавшую самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.

Космос
солнце
вспышки
магнитные бури
астрономы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе задержали группу за незаконный выпуск алкоголя
Российская армия выполнила важную операцию под Харьковом
В Таиланде могут казнить гражданина РФ
Власти Украины задумались о расширении мобилизации
Наступление ВС РФ на Харьков 19 мая: последние новости, ситуация в Купянске
Опубликованы кадры из самолета с Путиным перед вылетом в Китай
Оверчук раскрыл один факт о торговле между Россией и Белоруссией
Риелтор ответил, какие критерии делают дом элитным
Россия выделит 5 млрд рублей на поддержку Керченского пролива
В ВОЗ выразили сильную обеспокоенность из-за скорости распространения Эболы
Удары по Украине сегодня, 19 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Днепропетровске произошел взрыв
Автоэксперт оценил новый ГОСТ о проверке состояния водителей с помощью ИИ
Врач ответила, с чем связан дефицит белка в крови
«Позор»: осужденный британский наемник почувствовал себя брошенным Лондоном
Назначен новый посол России в Марокко
Раскрыто состояние пилота сгоревшего при посадке в Якутии самолета
«Создаст новые риски»: психолог об идее снизить брачный возраст в России
Диаспора в Сумах договорилась с ТЦК не отправлять грузин на фронт
Силовики раскрыли подробности драки со стрельбой в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.