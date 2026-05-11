Число зараженных хантавирусом увеличилось

Девять случаев заражения хантавирусом Андес зафиксированы на текущий момент в связи со вспышкой инфекции на борту круизного судна MV Hondius, заявил глава отдела эпидемиологии и аналитики Всемирной организации здравоохранения Оливье ле Полен. По его словам, которые приводит пресс-служба ВОЗ, среди заболевших зафиксировано три летальных исхода.

На сегодняшний день у нас зарегистрировано девять случаев заболевания, семь из которых лабораторно подтверждены, и среди них три летальных исхода, — рассказал Полен.

Ранее стало известно, что тест на заражение хантавирусом у одной из гражданок Франции, вернувшейся домой с карантинного лайнера, дал положительный результат. Как рассказала министр здравоохранения республики Стефани Рист, заболевшая находится в специализированном инфекционном стационаре.

Глава Минздрава Испании Моника Гарсия сообщила, что пассажиры судна будут оставаться под медицинским наблюдением в течение всего инкубационного периода инфекции, составляющего 42 дня. По ее словам, именно столько предусмотрено эпидемиологическими нормами.