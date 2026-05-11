11 мая 2026 в 16:47

Стал известен срок изоляции пассажиров судна с хантавирусом

Пассажиров лайнера MV Hondius с хантавирусом будут держать на карантине 42 дня

Фото: Europa Press Canarias/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пассажиры круизного судна MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, будут оставаться под медицинским наблюдением в течение всего инкубационного периода инфекции, составляющего 42 дня, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. По ее словам, которые передает пресс-служба ведомства, именно столько предусмотрено эпидемиологическими нормами.

Инкубационный период составляет 42 дня. В течение этих дней могут появляться симптомы <...>, мы будем держать людей на карантине 42 дня, как это предусмотрено эпидемиологией, — сказала Гарсия.

Министр также сообщила, что 14 граждан Испании, доставленных с лайнера в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде, чувствуют себя хорошо. Им сделали ПЦР-тесты, результаты ожидаются в течение дня.

Ранее представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова сообщила, что орган оценивает угрозу распространения хантавируса среди населения Европы как низкую. При этом Брюссель уже задействовал механизм гражданской обороны для координации эвакуации людей с борта лайнера MV Hondius. Генсек ООН Антониу Гутерриш также заявил, что угроза для общественности на сегодняшний день остается низкой.

