Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 10:44

Опубликованы кадры из самолета с Путиным перед вылетом в Китай

Подписывайтесь на нас в MAX

Журналист Александр Юнашев опубликовал кадры из самолета с президентом России Владимиром Путиным перед вылетом в Китай, куда с официальным визитом направляется лидер страны. На борту в основном находится только журналистский пул, так как в этот раз для большинства чиновников был выделен отдельный борт.

Скоро вылет. В самолете почти один только пул — в этот раз для большинства чиновников выделили отдельный борт, хотя чаще всего мы летаем вместе (что дает корреспондентам шанс получить интересный комментарий), — указал журналист.

Юнашев также сообщил, что на этот раз в полете фактически остается только возможность отдыха. При этом он добавил, что спать нежелательно, так как это может сбить режим.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявлял, что переговоры между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином будут существенно отличаться от встречи последнего с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, между руководителем РФ и главой Китая сформировалось значительно более глубокое взаимопонимание.

Россия
Китай
Владимир Путин
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде заявили об исключении требований ЕС из антикоррупционной стратегии
Россия представила уникальную разработку, повышающую дальность ударов БПЛА
В российском городе задержали группу за незаконный выпуск алкоголя
Российская армия выполнила важную операцию под Харьковом
В Таиланде могут казнить гражданина РФ
Власти Украины задумались о расширении мобилизации
Наступление ВС РФ на Харьков 19 мая: последние новости, ситуация в Купянске
Опубликованы кадры из самолета с Путиным перед вылетом в Китай
Оверчук раскрыл один факт о торговле между Россией и Белоруссией
Риелтор ответил, какие критерии делают дом элитным
Россия выделит 5 млрд рублей на поддержку Керченского пролива
В ВОЗ выразили сильную обеспокоенность из-за скорости распространения Эболы
Удары по Украине сегодня, 19 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Днепропетровске произошел взрыв
Автоэксперт оценил новый ГОСТ о проверке состояния водителей с помощью ИИ
Врач ответила, с чем связан дефицит белка в крови
«Позор»: осужденный британский наемник почувствовал себя брошенным Лондоном
Назначен новый посол России в Марокко
Раскрыто состояние пилота сгоревшего при посадке в Якутии самолета
«Создаст новые риски»: психолог об идее снизить брачный возраст в России
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.