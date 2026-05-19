Опубликованы кадры из самолета с Путиным перед вылетом в Китай

Журналист Александр Юнашев опубликовал кадры из самолета с президентом России Владимиром Путиным перед вылетом в Китай, куда с официальным визитом направляется лидер страны. На борту в основном находится только журналистский пул, так как в этот раз для большинства чиновников был выделен отдельный борт.

Скоро вылет. В самолете почти один только пул — в этот раз для большинства чиновников выделили отдельный борт, хотя чаще всего мы летаем вместе (что дает корреспондентам шанс получить интересный комментарий), — указал журналист.

Юнашев также сообщил, что на этот раз в полете фактически остается только возможность отдыха. При этом он добавил, что спать нежелательно, так как это может сбить режим.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявлял, что переговоры между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином будут существенно отличаться от встречи последнего с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, между руководителем РФ и главой Китая сформировалось значительно более глубокое взаимопонимание.