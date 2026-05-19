В Ростове-на-Дону изъяли нелегальную икру на сумму 1,4 млн рублей Полицейские изъяли 200 кг черной и 3 кг красной икры в Ростове-на-Дону

Полицейские изъяли 200 кг черной и 3 кг красной икры в Ростове-на-Дону, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк в МАКСе. Кроме того, были конфискованы более 35 кг щучьей икры и 7 кг икры минтая.

В ходе осмотра места хранения продукции оперативники обнаружили более 200 кг красной икры, 3 кг черной икры, свыше 35 кг щучьей и 7 кг икры минтая, — написала Волк.

Как рассказала представитель МВД, житель Ростова-на-Дону хранил икру в арендованном помещении и искал покупателей через мессенджер. Общая стоимость изъятого товара составляла более 1,4 млн рублей.

Ранее сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили более 700 шкурок соболя и куницы в посылках, отправленных в китайский Шэньян. Контрабанду спрятали внутри зимних курток вместо утеплителя. Во время проверки таможенники нашли шесть посылок с 12 пуховиками.

В начале мая иркутские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии ювелирных изделий на территорию России. 48-летняя иностранка, прилетевшая из Пекина, пыталась провезти драгоценности на сумму более 6 млн рублей.