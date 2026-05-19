Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 11:19

В Ростове-на-Дону изъяли нелегальную икру на сумму 1,4 млн рублей

Полицейские изъяли 200 кг черной и 3 кг красной икры в Ростове-на-Дону

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Полицейские изъяли 200 кг черной и 3 кг красной икры в Ростове-на-Дону, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк в МАКСе. Кроме того, были конфискованы более 35 кг щучьей икры и 7 кг икры минтая.

В ходе осмотра места хранения продукции оперативники обнаружили более 200 кг красной икры, 3 кг черной икры, свыше 35 кг щучьей и 7 кг икры минтая, — написала Волк.

Как рассказала представитель МВД, житель Ростова-на-Дону хранил икру в арендованном помещении и искал покупателей через мессенджер. Общая стоимость изъятого товара составляла более 1,4 млн рублей.

Ранее сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили более 700 шкурок соболя и куницы в посылках, отправленных в китайский Шэньян. Контрабанду спрятали внутри зимних курток вместо утеплителя. Во время проверки таможенники нашли шесть посылок с 12 пуховиками.

В начале мая иркутские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии ювелирных изделий на территорию России. 48-летняя иностранка, прилетевшая из Пекина, пыталась провезти драгоценности на сумму более 6 млн рублей.

Регионы
Россия
Ростов-на-Дону
икра
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одной дружественной России стране ожидают визит Зеленского
Актриса Михалкова рассказала о периоде тяжелой болезни
Минобороны раскрыло, как освобождение Волоховки поможет в победе над ВСУ
Вблизи региона России заметили самолеты-разведчики НАТО
Портовую инфраструктуру ВСУ разнесли в щепки
Психолог дала советы, как избавиться от панической атаки из-за жары в метро
Сотни беспилотников ВСУ атаковали Россию
Раскрыты последствия удара ВСУ по Шебекино
В Белоруссии раскрыли, что поможет преодолеть конфронтацию в Евразии
Миронов призвал изменить условия эксперимента по оргнабору мигрантов
Минобороны подтвердило освобождение важного села под Харьковом
Один из пострадавших на АЗС в Пятигорске умер в больнице
Спасатели раскрыли ужасающие детали опрокидывания аэролодки на Байкале
В Китае вышли из себя после «выдуманной» статьи FT о Си Цзиньпине и Путине
Украинка продала сына для попрошайничества
Трое жителей Херсонской области получили ожоги и контузию после атаки ВСУ
Свищев ответил на слухи о включении Губерниева в Федерацию лыжных гонок
Импортера российского газа решили приватизировать в Германии
В Армении раскрыли планы касательно отношений с Россией
Эксперт по этикету напомнила, как правильно посещать городские бассейны
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.