Таможенники нашли в посылках пуховики с «начинкой» из куниц и соболей Более 700 шкурок соболя и куницы нашли в отправленных в Китай посылках

Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили более 700 шкурок соболя и куницы в посылках, отправленных в китайский Шэньян, сообщила NEWS.ru пресс-секретарь ведомства Ксения Гребенкина. Контрабанду спрятали внутри зимних курток вместо утеплителя.

Во время проверки таможенники нашли шесть посылок с 12 пуховиками. В каждом из них находилось от 50 до 70 шкурок диких животных разных цветов и размеров. При этом в декларациях отправитель указал, что пересылает хлопковую одежду. Экспертиза подтвердила, что мех относится к семейству куньих и считается стратегически важным ресурсом. Стоимость партии оценили в 7 млн рублей.

По данным таможни, организатором схемы оказался иностранный гражданин, работавший скорняком в московском меховом ателье. Во время обыска у него нашли тысячи соболиных и куньих шкур, предназначенных для отправки в Китай и последующего пошива шуб. Возбуждены три уголовных дела о контрабанде стратегически важных ресурсов. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Ранее суд в Подмосковье оштрафовал россиянина за попытку незаконно ввезти в страну партию бриллиантов и постановил конфисковать драгоценности в доход государства. Мужчина пытался провезти 330 камней в кармане джинсов, которые оценили в 4,7 млн рублей.