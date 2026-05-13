День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 12:13

Две женщины пострадали при прорыве теплотрассы в российском городе

Две женщины пострадали при прорыве теплотрассы в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Две женщины пострадали при прорыве теплотрассы в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба регионального управления СК России в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в районе жилого дома на улице Чехова.

В результате произошедшего телесные повреждения получили две местные жительницы, — говорится в сообщении.

Из-за аварии частично перекрыли подачу теплоносителя, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Москве на улице Молдагуловой произошел серьезный прорыв трубы, в результате которого горячая вода разлилась по проезжей части. Из-за коммунальной аварии пострадала девушка, которая получила термические ожоги ног и была экстренно госпитализирована.

До этого в московском районе Северное Чертаново из‑за прорыва трубы с горячей водой погиб охранник паркинга. Очевидцы утверждают, что пар был настолько густым, что почти ничего не было видно. Когда ворота открыли, он постепенно начал рассеиваться. На месте происшествия появились большие лужи.

Регионы
Россия
Ростов-на-Дону
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска разнесли отряд «Кракена» в зоне СВО
На Западе нашли виновного в отказе ЕС принять Украину
Диетолог предупредила об опасности вакуумации
Более 700 шкурок соболя и куницы нашли в посылках на почте
Талибы прибыли в Россию с важным визитом
Массированный налет сотен дронов ВСУ разбился о российскую систему ПВО
Биолог напомнил, как эффективно защитить питомцев от клещей
В Брянском районе ранены два мирных жителя
Российские войска выполнили важную задачу на территории Украины
Умерла звезда советского фильма «Вкус хлеба»
Автолюбителям рассказали, какие элементы чаще выходят из строя в межсезонье
Дмитриев рассказал, на что закрывают глаза европолитики в вопросе Украины
Измельчивший тело жены в блендере мужчина получил пожизненный срок
Психолог ответила, как правильно готовиться к экзаменам
Мирные россияне погибли при ударах беспилотников ВСУ
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость
Володин намекнул на ужесточение контроля за мигрантами
В ЕС обсуждают беспрецедентные ограничения для российских дипломатов
Блогер из Франции приехал в Дагестан и стал другим человеком
БПЛА ВСУ атаковали дома и больницу в российском селе
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.