Две женщины пострадали при прорыве теплотрассы в российском городе

Две женщины пострадали при прорыве теплотрассы в Ростове-на-Дону

Две женщины пострадали при прорыве теплотрассы в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба регионального управления СК России в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в районе жилого дома на улице Чехова.

В результате произошедшего телесные повреждения получили две местные жительницы, — говорится в сообщении.

Из-за аварии частично перекрыли подачу теплоносителя, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Москве на улице Молдагуловой произошел серьезный прорыв трубы, в результате которого горячая вода разлилась по проезжей части. Из-за коммунальной аварии пострадала девушка, которая получила термические ожоги ног и была экстренно госпитализирована.

До этого в московском районе Северное Чертаново из‑за прорыва трубы с горячей водой погиб охранник паркинга. Очевидцы утверждают, что пар был настолько густым, что почти ничего не было видно. Когда ворота открыли, он постепенно начал рассеиваться. На месте происшествия появились большие лужи.