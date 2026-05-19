Катер с людьми перевернулся на Байкале в Бурятии

Катер «Хивус» перевернулся на Байкале в Бурятии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. В ведомстве уточнили, что в результате один человек пострадал, его госпитализировали, еще четверо оказались под водой.

По предварительным данным, сегодня в местности Черепаха примерно в 30 метрах от берега перевернулся катер «Хивус». По предварительной информации, один человек госпитализирован, четверо остаются под водой, — говорится в публикации.

