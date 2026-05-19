19 мая 2026 в 11:02

Катер с людьми перевернулся на Байкале в Бурятии

Катер «Хивус» перевернулся на Байкале в Бурятии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. В ведомстве уточнили, что в результате один человек пострадал, его госпитализировали, еще четверо оказались под водой.

По предварительным данным, сегодня в местности Черепаха примерно в 30 метрах от берега перевернулся катер «Хивус». По предварительной информации, один человек госпитализирован, четверо остаются под водой, — говорится в публикации.

Ранее в Санкт-Петербурге катер врезался в опору моста на канале Грибоедова. Судно столкнулось с основанием Ново-Конюшенного моста у Спаса на Крови. Прокуратура начала проверку. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших не приводилась.

Также в Хабаровском крае нашлись загадочно пропавшие рыбаки. Двое суток они провели в лесу, стараясь не встречаться с дикими животными — тиграми и медведями.

До этого в Волгограде затонула яхта стоимостью почти 18 млн рублей. Предварительно, причиной мог стать шторм и волны высотой два-три метра. Яхту разбило о понтон, и она почти полностью затонула. После судно стало уносить течением и ветром в сторону Красноармейского округа.

