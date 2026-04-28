SHAMAN признался, стыдно ли ему за решение попробовать на вкус лед Байкала

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, заявил ТАСС, что не считает постыдным свое решение попробовать на вкус лед озера Байкал. По словам исполнителя, куда хуже выслуживаться перед Западом.

По поводу Байкала: лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые. Вот за них должно быть по-настоящему стыдно народу России, потому что это предательство, — отметил Дронов.

Также артист поделился, что новая песня, которую он посвятил глубойчайшему озеру в мире, будет выпущена, когда Байкал снова покроется льдом. Он добавил, что припев для нее уже написан.

Ранее певец Сергей Шнуров во время концерта в Иркутске заявил, что вместе с публикой провел обряд «очищения Байкала от лизунов» после того, как SHAMAN облизал лед на озере. Он попросил поклонников совершить обряд: поднять руку вверх и поклониться, чтобы «лизуны лизали там, где надо, а где не надо — не лизали». Позже фанаты опубликовали видео с выступления.