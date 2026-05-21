Арестован владелец перевернувшейся на Байкале аэролодки

В Бурятии арестован владелец аэролодки, опрокидывание которой на Байкале привело к гибели пяти человек, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Уточняется, что мужчину отправили под домашний арест до 19 июля.

Судоводителю судом избрана мера пересечения в виде домашнего ареста на срок до 19 июля 2026 года, владелец судна заключен под стражу на этот же срок, — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, собственник аэролодки не поставил ее на учет, а само судно не было включено в лицензию на осуществление перевозки пассажиров. Также в прокуратуре сообщили, что обвиняемые признали свою вину.

По версии следствия, 19 мая 2026 года 41-летний местный житель без соответствующего права управления перевозил 18 пассажиров на аэролодке «Север Фантом-850» в акватории озера Байкал в районе села Турка Прибайкальского района Бурятии. В ходе движения судно перевернулось. В результате пассажиры оказались в воде, пятеро из них погибли.

Как предположил организатор внедорожных путешествий на Байкале Устим Мосейкин, трагедия на Байкале стала следствием цепочки нарушений — от экономии ресурсов до лихачества капитана. Но свою долю ответственности эксперт возложил и на пассажиров, которые, по его словам, бездумно «забивались в коробку», надеясь на чужой профессионализм.