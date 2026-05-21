21 мая 2026 в 16:47

Лукашенко отверг намерение Белоруссии быть втянутой в украинский конфликт

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Белоруссия не намерена втягиваться в украинский кризис, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, в этом нет никакой необходимости. Глава государства отметил, что Минск будет вовлечен в конфликт в том случае, если против республики будет совершена агрессия, передает агентство БелТА.

Мы втягиваться в конфликт на Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости, — сказал Лукашенко.

Ранее зампред комиссии по международным делам палаты представителей парламента Республики Беларусь Олег Гайдукевич заявил, что слова украинских чиновников о якобы угрозе со стороны Минска — это настоящая провокация. Он также выразил мнение, что Киев заинтересован в продолжении конфликта ради сохранения финансирования.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Белоруссии начнут точечную мобилизацию отдельных подразделений для подготовки их к вооруженному конфликту. При этом Лукашенко выразил надежду, что реального конфликта удастся избежать.

В апреле белорусский лидер заявил, что Запад всегда провоцировал постсоветские республики против России. По его словам, это вполне известно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

