Путин назвал единственный случай для применения ядерного оружия

Применение ядерного оружия является исключительной мерой — оно используется только для защиты безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной с главой Белоруссии Александром Лукашенко видеоконференции во время учений ВС двух стран. По его словам, ЯО служит гарантом суверенитета Союзного государства, особенно с учетом усиливающейся глобальной нестабильности, передает пресс-служба Кремля.

Использование такого оружия может быть только крайней исключительной мерой обеспечения национальной безопасности двух государств, — сказал Путин.

Ранее белорусские военные ракетных подразделений подготовились к получению спецбоеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и снаряжению ими ракет-носителей. Учения проводились в рамках тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

Учения российских ядерных сил сразу вызвали реакцию в зарубежной прессе. Зарубежные СМИ назвали эти маневры сигналом для Европы. Аналитики отметили, что они напоминают о ядерном статусе России и необходимости учитывать этот фактор в международной политике.