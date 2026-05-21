Россиянам рассказали, как повысить интерес молодежи к северным регионам

Молодежи необходимо показать успешные примеры работников Крайнего Севера и повысить престиж профессии, рассказал 360.ru председатель координационного совета комитета «Челюскинцы» Владимир Кошлаков. Он отметил, что полярники должны гордиться своими достижениями.

Чтобы лично в этом поучаствовать, нужно быть наравне с теми спортсменами, которые покоряют вершины, лезут на гору и которым обязательно надо оставить там свой отпечаток. Это психология и собственная гордость за то, что ты это сделал. Таких людей тяжело найти, но они нужны, потому что без них великие дела вряд ли будут совершаться, — рассказал Кошлаков.

Эксперт подчеркнул, что не менее важно обустроить комфортные условия пребывания жителям и работникам Севера. По его словам, сейчас в северных регионах отток людей из-за высоких цен и плохих условий жизни.

Ранее экономист Елена Галий рассказала, что работники и жители Крайнего Севера могут получить ипотеку под 2% и претендовать на ранний выход на пенсию. Она отметила, что полярникам также положены повышенные пенсионные выплаты.