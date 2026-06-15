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15 июня 2026 в 10:36

«Одноклассники» расскажут о психологии мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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«Одноклассники» и Банк России объявили о запуске совместного проекта «Душевный разговор». В рамках события пройдет двухнедельный марафон, направленный на изучение психологических приемов, которые используют мошенники.

В проекте примут участие народный артист России Алексей Маклаков и телеведущий и создатель группы «Лайфхаки от Нечетова» на платформе ОК Константин Нечетов. Вместе они представят пять песен, рассказывающих о самых частых манипуляциях мошенников: страхе, спешке, жадности, доверии к авторитетам и иллюзии уникальности.

К сожалению, очень много людей попадает в капкан мошенников, которые действуют стремительно, запугивают своих жертв, не давая им опомниться. Новый проект с «Одноклассниками», мы рассчитываем, научит людей быстро распознавать мошеннические уловки. В итоге люди сохранят свои сбережения. Для Банка России обеспечение финансовой безопасности людей — абсолютный приоритет, — рассказала директор департамента по связям с общественностью Банка России Марина Рыклина.

В рамках проекта в группе «Финансовая культура» в социальной сети ОК будут публиковаться текстовые материалы с карточками и опросами, основанные на реальных историях пользователей. В этих публикациях будут рассмотрены конкретные методы воздействия и распространенные схемы мошенничества.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили «Неделю здоровья сердца и сосудов», приуроченную ко Всемирному дню борьбы с гипертонией. Целью акции стало увеличение осведомленности о методах профилактики повышения артериального давления и содействие формированию привычки регулярно проверять состояние здоровья.

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