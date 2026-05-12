12 мая 2026 в 10:45

«Одноклассники» запустили проект ко Дню борьбы с гипертонией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
«Одноклассники» совместно с фондом борьбы с инсультом ОРБИ, проектом «Пятёрочка с заботой» и торговыми сетями «Пятёрочка» запустили «Неделю здоровья сердца и сосудов», приуроченную к Всемирному дню борьбы с гипертонией. Целью акции стало увеличение осведомленности о методах профилактики повышения артериального давления и содействие формированию привычки регулярно проверять состояние здоровья.

В рамках проекта в социальной сети «Одноклассники» будет представлена специальная тематическая подборка «Контроль давления», созданная при участии медицинских экспертов фонда ОРБИ. В ней пользователи найдут советы о том, какие значения артериального давления считаются нормальными, как правильно его измерять, какие распространенные заблуждения о гипертонии существуют, а также как рацион, физическая активность и режим сна влияют на состояние здоровья.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» совместно с благотворительными фондами «Онкологика», «Не напрасно» и «Вера» провели месяц осведомленности об онкологических заболеваниях. В рамках проекта прошли прямые эфиры с профильными специалистами, пользователи задали врачам интересующие вопросы.

