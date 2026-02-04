«Одноклассники» расскажут пользователям об онкологических заболеваниях

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с благотворительными фондами «Онкологика», «Не напрасно» и «Вера» проведут месяц осведомленности об онкологических заболеваниях. Проект стартует 4 февраля и продлится до конца месяца.

Материалы о профилактике онкологических заболеваний, паллиативной помощи, психологических практиках для преодоления страха появятся в тематическом разделе «Месяц борьбы с онкологическими заболеваниями в ОК». Также пользователи смогут прочитать личные истории людей, столкнувшихся с таким диагнозом, и узнать, как себя вести, если такие люди есть в близком окружении.

В рамках проекта пройдут прямые эфиры с профильными специалистами, пользователи смогут задать врачам интересующие вопросы. Аудитория ОК сможет поддержать проект, установив на аватар тематическую рамку: «Вместе против рака», «Каждый день не напрасно» или «Главное — жить любя».

Ранее «Одноклассники» представила новые шоу о здоровье и медицине — подкаст «Без халатов», где экспертами выступают известные врачи, и ежедневное шоу «Центр здоровья», где в прямом эфире врачи-специалисты из разных областей будут отвечать на вопросы пользователей. Новые программы ориентированы в первую очередь на представителей старшей аудитории.