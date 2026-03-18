18 марта 2026 в 12:33

Опубликовано видео с могилы Бедроса Киркорова спустя год после смерти

Фото: NEWS.ru
Появилось видео с могилы отца исполнителя Филиппа Киркорова Бедроса на Троекуровском кладбище через год после смерти, сообщает корреспондент NEWS.ru. На месте захоронения установили высокий крест с распятием Иисуса.

Также на могиле установили большой портрет Бедроса Киркорова. Судя по кадрам, место на кладбище утопает в цветах — оградка и бетонная плита при этом отсутствуют.

Ранее Филипп Киркоров перед своим выступлением на «Live Арене» заявил, что не выпускал некоторое время новых хитов, потому что ему «было не до песен» и он был в состоянии публичного одиночества. Артист пояснил, что пауза в творчестве не была случайной — по его словам, «не до песен было» и стране тоже.

Также поп-короля оштрафовали всего на 112 рублей. По информации источников, такое решение вынесло Министерство экологии и природопользования Московской области. Наказание последовало за тем, что певец перекрыл пляж возле своего дворца. Бизнесмен Глеб Рыськов требовал снять с кадастрового учета часть принадлежащей Киркорову земли и снести объекты, построенные на береговой линии. Однако Красногорский городской суд признал иск предпринимателя нерелевантным.

Бедрос Киркоров
видео
Троекуровское кладбище
Филипп Киркоров
Юлия Беккер
Оксана Прачёва
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
