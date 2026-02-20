Киркорова оштрафовали более чем на 100 рублей

Звезду российской эстрады Филиппа Киркорова оштрафовали на 112 рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, такое решение вынесло Министерство экологии и природопользования Московской области. Наказание последовало за тем, что певец перекрыл пляж возле своего дворца.
Как уточнил канал, бизнесмен Глеб Рыськов требовал снять с кадастрового учета часть принадлежащей Киркорову земли и снести объекты, построенные на береговой линии. Однако Красногорский городской суд признал иск предпринимателя нерелевантным.
Через некоторое время на артиста подали жалобу в Генпрокуратуру. Защита Киркорова утверждает, что доступ к реке будет заблокирован другими жильцами даже при освобождении территории. При этом заявитель рассчитывает восстановить природный ландшафт и вернуть постройки.
Ранее Киркоров сильно удивился, читая меню московского ресторана El Pimpi. В Сети появился ролик, в котором запечатлено выражение лица артиста. При этом непонятно, удивлялся ли Киркоров ценам или позициям в меню.