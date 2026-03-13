ФАС «приструнит» коммунальщиков за необоснованные тарифы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает проверку обоснованности тарифов на коммунальные услуги, передает РИА Новости. По информации агентства, общая сумма необоснованных средств с 2023 по 2025 год составила 102,62 млрд рублей.
Ранее Служба сообщила, что реклама будет запрещена в Telegram и WhatsApp в случае их блокировки. По информации ФАС, ответственность за нарушение несут не только заказчики рекламы, но и те, кто ее разместил.
Также Федеральная антимонопольная служба обнаружила картельный сговор на сумму 3 млрд рублей при поставках приборов для мониторинга уровня глюкозы в четыре региона Дальнего Востока. Возбуждено дело в отношении компаний «Сайнокэ Трейд» и «Диатэк».
Кроме того, ФАС инициировала проверку обоснованности формирования цен на огурцы в розничных сетях. Аналитики ведомства изучат динамику закупочных и розничных цен.