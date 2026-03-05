ФАС раскрыла картельный сговор на 3 млрд при закупках медприборов

Федеральная антимонопольная служба России обнаружила картельный сговор на сумму 3 млрд рублей при поставках приборов для мониторинга уровня глюкозы в четыре региона Дальнего Востока, сообщили в ведомстве. Возбуждено дело в отношении компаний «Сайнокэ Трейд» и «Диатэк».

ФАС выявила картельный сговор при поставке медицинских приборов на сумму 3 млрд рублей. <…> Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Сайнокэ Трейд» и ООО «Диатэк», — сказано в сообщении.

Ранее глава поселка Серебряные Пруды, трое его заместителей и руководитель муниципального учреждения были задержаны по подозрению в коррупции. Уголовное дело также возбудили в отношении бизнесмена и гендиректора фирмы, подозреваемых в даче взяток должностным лицам.

До этого в Нижегородской области завели уголовное дело о хищении бюджетных денег при строительстве школы. В марте 2023 года «Борстройзаказчик» заключил договор с фирмой «АВАН» на строительство объекта. Деньги выделили по нацпроекту. В итоге подрядная организация не выполнила все работы, предусмотренные контрактом, но предоставила заведомо ложные сведения об их исполнении.