Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 5 марта 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?
Будут ли магнитные бури 5 и 6 марта
В четверг, 5 марта, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался незначительно ниже ожиданий в начале суток.
«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 67%, геомагнитных возмущений — 30%, магнитных бурь — 3%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.
На Солнце произошла одна новая вспышка — она относится к классу C (слабая). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,4.
Портал my-calend пишет, что сегодня, 5 марта, ожидается геомагнитная буря силой три балла.
«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.
В пятницу, 6 марта, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 14%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 51%. Кр-индекс в течение суток будет находиться преимущественно в районе трех-четырех единиц.
«Солнце продолжает находиться в одном из самых спокойных состояний за последние годы. Попытка оторваться от дна, связанная с появлением на обращенной к Земле стороне сразу трех групп пятен, на данный момент окончательно завершена. График вспышек снова рисует прямую линию, и к завтрашнему утру активность полностью уйдет в ноль. Она уже там, но надо дождаться математического подтверждения», — заявили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии.
Как магнитные бури влияют на человека
Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Мария Абунина заявила, что магнитные бури скорее оказывают негативный эффект на человека за счет самовнушения.
«Средства массовой информации говорят: „Случилась вспышка — будет буря“. И человек начинает себя накручивать», — сказала она.
По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, сильная магнитная буря может вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей, хотя большинство из них не ощущают ее воздействия.
«Это объяснимо с точки зрения физики, потому что внутри нас течет проводник, то есть кровь. Магнитное поле влияет на этот самый проводник», — пояснил он.
Несмотря на то что человек за тысячи лет адаптировался к этому природному явлению, некоторые все равно испытывают недомогание во время геомагнитных возмущений. Такие люди, как правило, знают о своей особенности и по рекомендации врачей принимают препараты, смягчающие симптомы, сказал Эйсмонт.
