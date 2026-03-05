Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 марта: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 марта: где сбои в России

Сегодня, 5 марта, мобильный интернет не работает в Москве, Свердловской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 5 марта

Сбои мобильного интернета происходят во множестве регионов, о чем свидетельствует статистика на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Больше всего жалоб приходит от абонентов МТС. За сутки накопилась почти сотня обращений. Ранее этот показатель составил 600. О сбоях пишут из Москвы — 40%, Свердловской области, Татарстана — по 13%, Новосибирской, Томской областей, Удмуртии, Красноярского края, Кузбасса — по 7%.

В сетях других операторов также наблюдаются сбои. Неполадки отметились в следующих регионах: Новосибирская область, Кузбасс, Омская область, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Алтайский край, Нижегородская, Томская, Челябинская, Саратовская области.

Почему не работает мобильный интернет 5 марта

Отключение мобильного интернета — мера безопасности в условиях угрозы атаки БПЛА, направленная на защиту населения, гражданских и стратегических объектов. По словам специалистов, дроны могут поддерживать сообщение с центром управления и передавать изображение оператору через базовые станции связи.

В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, заявили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — добавили в ведомстве.

Точная дата возвращения к привычному режиму работы мобильных сетей остается неизвестной; решение будет приниматься исходя из ситуации в целом по стране, а не в отдельном регионе, заявил вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно», — заявил он.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 5 марта силы ПВО перехватили и ликвидировали 76 украинских БПЛА: 33 — в Саратовской области, 17 — над акваторией Черного моря, 10 — в Крыму, девять — в Ростовской области, четыре — в Краснодарском крае, два — в Волгоградской области, один — в Астраханской.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие сайты работают «без интернета»

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Telegram и другие сайты и приложения иностранного происхождения не будут включены в белый список.

Читайте также:

Новая тактика ВС РФ и атака на Саратов: новости СВО к утру 5 марта

Освобождение Красноармейска, удар по связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 5 марта

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 марта