Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет

В Ханты-Мансийске региональный суд приговорил насильника и убийцу малолетней девочки к пожизненному заключению. За свой поступок изуверу пришлось ответить лишь спустя 15 лет. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Нашли на дне коллектора

12-летняя Настя Трегубова из Нягани пропала 29 апреля 2011 года. Школьница не вернулась домой из школы, и родители в тот же день начали активные поиски. Всю ночь ее вместе с полицией искали родные, одноклассники, учителя. Зону поиска сосредоточили в окрестностях магазина «Талисман» и недостроенного спортивного комплекса, неподалеку от которого был обнаружен портфель девочки.

Тело девочки нашли на следующий день утром. Оно лежало на дне водосточного коллектора. На теле были видны следы насилия. В ОВД отмечали, что так и не была найдена розовая куртка Насти и ее мобильный телефон.

«Я только жду, чтобы наказать того человека, который это сделал. Настенька — это тот человек, который воплощает в себе порядочность и доброту», — говорила ее учительница Татьяна Пискарева в комментарии изданию NEWSru.com.

Представился чужим именем

Дело долгое время оставалось нераскрытым. Лишь в 2022 году была установлена причастность к совершению преступления местного жителя Владимира Борисова 1986 года рождения, который на тот момент скрылся от органов следствия.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Он был объявлен в международный розыск. А задержали педофила-убийцу только в конце 2025 года в другом регионе.

«20 октября 2025 года фигурант задержан сотрудниками полиции в городе Первоуральске Свердловской области. Он представился другим именем, однако после проведения дактилоскопии его личность была идентифицирована», — сообщали в Следственном комитете.

Изнасиловал и задушил

Telegram-канал «ОПЕР Слил» пишет что для поиска преступника были взяты биологические образцы у более чем двух тысяч мужчин из Нягани. Именно на этом этапе Борисов понял, что вскоре его причастность к преступлению будет раскрыта, и бросился в бега.

Следствие установило, что в злополучный день Борисов встретил 12-летнюю Настю на улице, изнасиловал ее, а затем задушил. Тело он сбросил в водосточный коллектор.

Против него использовали статью об убийстве малолетнего, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По совокупности обвинений суд назначил ему пожизненное лишение свободы. Борисов и его адвокат могут оспорить решение в течение 15 суток.

