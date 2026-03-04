Возила на уроки и насиловала: инвалид обвинил учительницу в педофилии

В канадском городе Шарлоттаун завершается судебное разбирательство против педагога-психолога. 42-летнюю женщину обвиняют в растлении подростка-инвалида. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Взаимные обвинения

Бетани Тумбс — педагог-психолог, которая специализируется на работе с трудными подростками. В ее обязанности входит ведение школьников с инвалидностью и проблемным поведением. Она вела профессиональную деятельность в East Wiltshire School. В учреждении обучались подростки, проходящие программу 7–9-х классов.

Впервые об уголовном разбирательстве против Бетани Тумбс СМИ сообщили в сентябре 2024 года. Тогда стало известно, что взаимные обвинения подали друг к другу как педагог, так и ее воспитанник.

Женщина обвинила подростка в побоях, а тот утверждал, что учительница несколько месяцев подвергает его сексуальному насилию.

Юноша-насильник?

Тумбс предоставила все медицинские документы. У нее были диагностированы синяки и даже несколько порезов. Однако в ходе разбирательства женщина отказалась от всех претензий к подростку.

Отвечая на обвинения школьника перед следователем, она поначалу отрицала вину. В том числе педагог утверждала, что ученик угрожал ей ложным доносом в случае, если она обратится в полицию из-за побоев.

Но довольно скоро женщина признала, что все-таки имела интимную близость с подростком. При этом она настаивала, что именно юноша склонял ее к сексу.

«В ходе этого допроса Тумбс признала, что между ней и потерпевшим имел место сексуальный контакт. Но Тумбс утверждала, что каждая встреча была спровоцирована потерпевшим с помощью угроз и насилия», — говорилось в пресс-отчете полиции.

В ходе судебных разбирательств учительница продолжала настаивать, что стала жертвой манипуляций и насилия со стороны восьмиклассника, но вместе с тем признавала, что юридически она находится в положении насильника — возраст согласия в Канаде наступает в 16 лет, а юноша был младше.

Педофилка спаивала подростка

27 февраля журналисты CBC News рассказали об аудиозаписи судебного заседания, где Тумбс, отвечая на вопросы судьи, признает свою вину.

В обвинительных документах указывалось, что прикосновения происходили «руками, ртом и влагалищем» Тумбс, как стало известно в суде.

Известно, что педагог начала работать с подростком-инвалидом в момент, когда он пришел на обучение в седьмой класс. В документе про него говорилась как о человеке с «особыми потребностями» и «сложным семейным прошлым», испытывающем трудности как в учебе, так и в социальной жизни.

После встречи с одним из родителей и бесед с администрацией школы по поводу пропусков занятий учеником Тумбс начала проводить с учеником индивидуальные встречи каждую неделю, в том числе в рамках частных консультаций.

«Тумбс регулярно приходила в дом семьи жертвы, чтобы лично отвезти юношу в школу, когда тот пропускал занятия», — говорил прокурор Крис Уайт.

Хотя их официальные отношения в рамках программы психологического консультирования закончились, общение Тумбс с молодым человеком вне школы продолжалось.

«Тумбс начала вступать с ним в половые отношения. В течение лета сексуальные контакты продолжались и происходили несколько раз в неделю», — сказал Уайт.

В материалах дела также указано, что учительница снабжала свою жертву-подростка алкоголем и каннабисом* и что они часто употребляли эти вещества вместе. Однако в итоге эти обвинения с нее сняли.

Департамент образования и дошкольного образования сообщал, что лицензия Тумбс на преподавание была приостановлена ​​на время рассмотрения обвинений в суде.

* Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

