В КСИР подсчитали количество судов, атакованных в Ормузском проливе

КСИР заявил об атаках на 10 судов в Ормузском проливе

Корабли в Ормузском проливе Корабли в Ормузском проливе Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иранские военные с начала конфликта с США и Израилем атаковали более 10 судов, включая нефтяные танкеры, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, сообщает агентство Nour News со ссылкой на командование ВМС Корпуса стражей исламской революции. По данным источника, к четвертому дню боевых действий навигация по проливу была полностью остановлена.

На данный момент мы атаковали более 10 кораблей, в том числе и нефтяных танкеров, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде заявил об официальной блокировке Ираном Ормузского пролива. Он закрыт его для прохода нефтяных, коммерческих и рыболовных судов.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что перекрытие Ормузского пролива спровоцирует глобальный рост инфляции и подстегнет инвесторов к скупке американской валюты, курс которой пойдет вверх. Парламентарий подчеркнул, что в России этот негативный эффект будет компенсирован подорожанием нефти.

