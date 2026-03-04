В КСИР подсчитали количество судов, атакованных в Ормузском проливе КСИР заявил об атаках на 10 судов в Ормузском проливе

Иранские военные с начала конфликта с США и Израилем атаковали более 10 судов, включая нефтяные танкеры, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, сообщает агентство Nour News со ссылкой на командование ВМС Корпуса стражей исламской революции. По данным источника, к четвертому дню боевых действий навигация по проливу была полностью остановлена.

На данный момент мы атаковали более 10 кораблей, в том числе и нефтяных танкеров, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде заявил об официальной блокировке Ираном Ормузского пролива. Он закрыт его для прохода нефтяных, коммерческих и рыболовных судов.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что перекрытие Ормузского пролива спровоцирует глобальный рост инфляции и подстегнет инвесторов к скупке американской валюты, курс которой пойдет вверх. Парламентарий подчеркнул, что в России этот негативный эффект будет компенсирован подорожанием нефти.