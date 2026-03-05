Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 13:12

Адвокат объяснил, как вернуть деньги за плохой концерт

Адвокат Панасюк: зрители могут вернуть деньги за плохой концерт через суд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зрители могут попытаться вернуть деньги за плохой концерт через суд, заявил KP.RU адвокат Валерий Панасюк. При этом, по его словам, шансы на успех зависят от того, какие именно условия договора были нарушены организатором мероприятия или артистом.

Ситуация пограничная. В каждом случае необходимо понимать, что входит в обязанности артиста — количество песен и минут. Если концерт не отработан полностью или возникли другие проблемы, тогда организатор может решать вопрос в судебном порядке — потребовать возмещения убытков. Зритель же может требовать возмещения убытков не от артиста, а от организатора концерта — билет приобретается у них, — отметил Панасюк.

В случаях, если продолжительность концерта оказалась меньше заявленного, зрители имеют полное право потребовать компенсацию. При этом вернуть деньги за мероприятие, на котором пели под фонограмму, достаточно проблематично, подчеркнул юрист. Он пояснил, что обычно в договорах не прописан пункт о том, что артист должен петь вживую.

Ранее поклонники Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) во время концерта в Пензе раскритиковали певицу, предположив, что она вышла на сцену в состоянии опьянения. Артистка остановила концерт и начала разбирательства прямо на сцене. Позднее она опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видеообращение, в котором в слезах рассказала, что в тот день очень плохо себя чувствовала и едва вышла на сцену.

