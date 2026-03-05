Назван тюремный срок, который грозит Маркаряну Арсена Маркаряна просят приговорить к почти семи годам колонии

Гособвинение попросило Мосгорсуд приговорить блогера Арсена Маркаряна к шести годам и 10 месяцам колонии по делу о реабилитации нацизма, передаёт корреспондент «Осторожно, новости» из зала суда. Поводом для уголовного преследования стал ролик, в котором блогер оскорбительно высказался о герое войны Александре Матросове.

В суде прокурор попросил признать Маркаряна виновным по двум эпизодам «реабилитации нацизма». Блогер полностью признал вину, раскаялся и сказал, что ему очень стыдно за сказанное.