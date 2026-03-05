Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета

Сотрудники правоохранительных органов Москвы оцепили парковку жилого дома на улице Мусы Джалиля из-за подозрительного предмета, сообщает Telegram-канал Mash. Предполагается, что на ней заложено самодельное взрывное устройство. На место происшествия съезжаются оперативные службы российской столицы.

Источники канала уточняют, что подозрительный сверток обнаружил водитель одного из автомобилей, припаркованных во дворе дома. На месте работают полицейские, кинологи и другие специалисты.

Ранее Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю России, признанному виновным в госизмене, подготовке подрывов на оборонных предприятиях Казани и нелегальном обороте взрывчатых веществ. Ему назначили 24 года лишения свободы.

До этого в МВД России сообщили, что при взрыве у Савеловского вокзала в столице погиб сотрудник ГАИ, а его коллега с ранениями был доставлен в больницу. Уточнялось, что неизвестный подошел к патрульной машине, в которой находились инспекторы, после чего в действие было приведено взрывное устройство.