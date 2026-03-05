Форум «Здоровое общество» представил деловую программу, в которую войдут свыше 20 тематических сессий. Мероприятие пройдет с 16 по 17 марта в Москве на площадке «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Организатором форума выступил Фонд Росконгресс, а одним из информационных партнеров стал NEWS.ru. Проект «Здоровое общество» нацелен на создание продуктивного диалога между российскими экспертами и представителями международного сообщества, в том числе стран СНГ, БРИКС и ШОС.

Здоровое общество и долголетие граждан является фундаментом для будущего нашей страны. Наша общая задача — сделать так, чтобы современные медицинские достижения и высокие стандарты качества жизни были доступны каждому человеку, вне зависимости от региона проживания. Мы строим систему, где сохранение и преумножение народа страны — главный приоритет государства, поэтому форум «Здоровое общество» является сегодня как никогда актуальным, — подчеркнул советник президента РФ Владимира Путина Антон Кобяков.

В частности, в деловую программу мероприятия войдут деловые треки «Человек и среда» — это восемь экспертных дискуссий на тему сохранения здоровья — и «Медицина ранних рисков и реабилитация». Кроме того, участники форума посетят сессии «Здоровый контент: как медиа формируют образ жизни» и «Жить дольше и качественнее: стратегия долголетия для человека и страны».

Ранее в Москве в ходе первого Всероссийского инклюзивного форума «Открыто для всех» состоялась сессия «Приоритетные задачи правового регулирования в интересах инвалидов». В рамках мероприятия обсудили доработку законов, чтобы они соответствовали интересам людей с ОВЗ. Форум организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.