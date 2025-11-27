День матери
На форуме «Открыто для всех» обсудили доработку законов для людей с ОВЗ

Фото: Пресс-служба Агентства стратегических инициатив
В Москве в ходе первого Всероссийского инклюзивного Форума «Открыто для всех» состоялась сессия «Приоритетные задачи правового регулирования в интересах инвалидов». В рамках мероприятия обсудили доработку законов, чтобы они соответствовали интересам людей с ОВЗ. Форум организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

Мероприятие стало частью Всероссийской недели «Открыто для всех», которая стартовала с 24 ноября. Модератором сессии выступил председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Участники дискуссии обсудили, где наиболее остро требуется приоритетное законодательное регулирование в сфере барьеров, какие приоритетные задачи стоят в сфере реабилитации, а также какие меры поддержки наиболее эффективны для вовлечения предпринимателей в создание доступной среды.

Правовое поле должно успевать за этим запросом, а главное — предвосхищать новые вызовы. Сегодня мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы прогрессивные нормы закона не «спотыкались» о несовершенство подзаконных актов, региональную специфику или отсутствие ясных регламентов бизнеса. Требуется консолидированная работа по «закрытию» этих правовых пробелов, и сегодняшняя дискуссия дала нам четкие ориентиры для такой работы, — отметил Терентьев.

По итогам сессии было принято решение о включении дополнительных предложений участников форума в резолюцию о приоритетных задачах правового регулирования в интересах инвалидов. Они лягут в основу для работы Агентства стратегических инициатив по выработке системных правовых решений, направленных на построение инклюзивного общества.

Ранее стало известно, что деловая программа форума «Открыто для всех» будет включать более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, комплексного сопровождения в течение всех этапов жизни, инклюзивного трудоустройства, а также социализации людей с инвалидностью. Особое внимание уделят поддержке участников специальной военной операции и их семей.

