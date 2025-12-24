Новый год-2026
Два мощных взрыва прогремели в Приморье

В Уссурийске прогремело два взрыва в результате воспламенения сварочной техники

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Два мощных взрыва произошли в Уссурийске в Приморском крае утром 24 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По данным ведомства, причиной инцидента стало воспламенение сварочного оборудования.

Инцидент произошел в районе Западный. Весь район был немедленно оцеплен, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, спецслужб, МЧС и пожарные расчеты. В результате ЧП повреждений и жертв нет.

Ранее в Орехово-Борисово, на юге Москвы, прогремел взрыв рядом с полицейским участком на улице Елецкой. На месте происшествия сдетонировал автомобиль. В пресс-служба Следственного комитета сообщили о двух пострадавших сотрудниках ДПС. Ведомство возбудило уголовное дело по данному факту.

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с места взрыва. По данным источника, раненых сотрудников ДПС увезли на скорой помощи с места ЧП. Следователи изучают камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. Территория была оцеплена.

Прокуратура Москвы взяла под личный контроль расследование дела о ЧП. Работу правоохранительных органов координировал прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.

