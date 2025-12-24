Появились кадры с места взрыва в Орехово-Борисово на юге Москвы

Появились кадры с места взрыва в Орехово-Борисово на юге Москвы

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с места взрыва в Орехово-Борисово на юге Москвы. В материале SHOT сказано, что раненых сотрудников ДПС увезли на скорой помощи с места происшествия, их число не уточняется.

Следователи изучают камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. Возбуждено уголовное дело. В видеоролике видно, что территория оцеплена.

Ранее Следственный комитет информировал, что при взрыве на юге Москвы в Орехово-Борисово ночью на среду, 24 декабря, пострадали сотрудники ДПС. Подробности их состояния не указывались.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в Орехово-Борисово прогремел взрыв рядом с полицейским участком на улице Елецкой. Baza отметила, что сдетонировал автомобиль, территорию оцепили, на месте работают саперы, пожарные и полиция. Информации о причинах произошедшего и пострадавших пока нет.

Тем временем начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб при подрыве его автомобиля на улице Ясеневой в Москве. По предварительной информации, взрывное устройство было заложено под днищем Kia Sorento. В СК информировали, что к подрыву Сарварова могут быть причастны украинские спецслужбы.