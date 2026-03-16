16 марта 2026 в 05:14

Российские спортсмены с флагом прошли на закрытии Паралимпиады

Спортсмены Ворончихина и Голубков прошли со знаменем РФ на закрытии Паралимпиады

Варвара Ворончихина Варвара Ворончихина Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российские атлеты с флагом приняли участие в параде спортсменов на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии, передает ТАСС. Журналисты отметили, что знаменосцами стали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.

При этом в материале уточняется, что на церемонии присутствуют все шесть российских спортсменов, допущенных к участию на Паралимпиаде. Помимо Ворончихиной и Голубкова, это лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

Российские параатлеты выступили на Паралимпиаде с национальной символикой впервые за 12 лет. Первый раз с того момента гимн РФ заиграл 9 марта после победы горнолыжницы Ворончихиной в супергиганте. Также 11 марта лыжница Анастасия Багиян одолела соперников в гонке на 10 км с раздельным стартом. Всего на игры приехало шесть российских атлетов.

До этого министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, что мировой спорт устал от отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях, а сторонники бойкота остаются в меньшинстве. Так он прокомментировал инцидент на церемонии награждения на Паралимпийских играх в Италии — неуважение было проявлено к спортсменке из РФ Багиян.

