Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово. Под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. При подрыве автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарвар

В убийстве генерала Сарварова нашли украинский след СК сообщил о причастности спецслужб Украины к убийству генерала Сарварова

К подрыву начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова могут быть причастны украинские спецслужбы, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами, — сказано в сообщении.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина в Москву направили следователей и криминалистов из центрального аппарата. Они осматривают место происшествия, назначают необходимые экспертизы, в том числе медицинскую и взрывотехническую. Следователи также допрашивают свидетелей и очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Машину Сарварова подорвали утром 22 декабря на улице Ясеневой. По предварительной информации, взрывное устройство было под днищем Kia Sorento. По словам очевидцев, переднюю часть легковушки разнесло.

Telegram-канал Readovka сообщил, что погибший военный принимал участие в осетино-ингушском конфликте и воевал в Сирии. Тажке стало известно, что он получил множественные осколочные ранения ног.