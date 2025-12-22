Появились новые данные о пострадавшем при взрыве авто в Москве

Появились новые данные о пострадавшем при взрыве авто в Москве Пострадавший при взрыве машины в Москве получил осколочные ранения и переломы

Житель Москвы, пострадавший в результате взрыва автомобиля во дворе жилого дома на улице Ясеневой, получил множественные осколочные ранения нижних конечностей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Кроме того, мужчине диагностировали несколько закрытых переломов и перелом лицевой кости. По данным источника, детонация произошла, когда водитель нажал на тормоз.

Громкий хлопок раздался во дворе жилого дома в Москве утром понедельника, 22 декабря. По данным Telegram-канала «112», там взорвался автомобиль. В опубликованном ролике можно заметить, что машину осматривают сотрудники экстренных служб. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

По предварительной версии, причиной взрыва автомобиля в Москве оказалась детонация самодельного взрывного устройства. По словам очевидцев, переднюю часть авто разнесло взрывом.

Ранее в Химках двое подростков получили травмы при детонации неустановленного предмета. Один из них скончался на месте. Выяснилось, что погибший в результате взрыва подросток шел домой после встречи диггеров. Он положил в портфель активированную бомбу, которую ранее не успел взорвать.