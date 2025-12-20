Подросток погиб при взрыве неустановленного предмета в Химках

Подросток погиб при взрыве в Химках Московской области, сообщает Telegram-канал «112». Еще один юноша пострадал.

Трагедия произошла 20 декабря в Банном переулке. По предварительным данным, молодые люди получили ранения при детонации неустановленного предмета. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Красногорске девятилетний мальчик получил травмы руки при взрыве на детской площадке. Инцидент произошел около спортивной школы на Пионерской улице, когда ребенок направлялся на тренировку. Свидетели быстро оказали первую помощь, наложив шапку на раненое место, чтобы предотвратить заражение. После этого пострадавшего срочно доставили в больницу.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что инцидент с заминированной купюрой в Красногорске, из-за которой мальчик лишился пальцев, мог быть организован Украиной. Он отметил, что такие методы, направленные на гражданское население, активно используются противником. Журавлев также подчеркнул, что вдоль российских границ разбрасывают мины «Лепесток», чтобы жертвами становились обычные люди.