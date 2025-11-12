В Госдуме рассказали, кто мог заминировать купюру в Красногорске

Украина может быть причастна к преступлению с заминированной купюрой, из-за которой мальчик лишился пальцев в Красногорске, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, подобные методы давно известны, и они направлены на причинение вреда мирному населению.

Для начала, конечно, следствие должно разобраться, откуда взрывное устройство появилось на улице в Красногорске. Зная кровожадность нашего врага и его особую тягу к тому, чтобы прежде всего калечить женщин и детей, нельзя исключить, что сделано это по украинскому заказу. Разбрасывают же мины-лепестки вдоль российских границ, прекрасно осознавая, что жертвами станут вовсе не военные, а грибники или просто гуляющие в лесу люди, — высказался Журавлев.

Он добавил, что подобные инциденты в РФ могут быть продолжены, пока на Украине не сменится действующая власть. Поэтому, по словам депутата, необходимо выполнить все цели специальной военной операции.

Пока у власти в Киеве людоедский нацистский режим, наша страна точно не может быть застрахована от такого рода, как происшествие в Красногорске, выходок. А значит нужно продолжать бить по ВСУ — не зря же к принятию на вооружение в России готовят новые ракеты, — подытожил Журавлев. Сотрудник СК на месте взрыва в Красногорске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ранее криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что преступление с бомбой в Красногорске будет раскрыто. По его словам, для этого необходимо проанализировать записи уличных камер и идентифицировать всех людей и автомобили в районе происшествия.