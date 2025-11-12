Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:08

В Госдуме рассказали, кто мог заминировать купюру в Красногорске

Депутат Журавлев: купюру в Красногорске могли заминировать спецслужбы Украины

Следственные действия на месте взрыва в Красногорске Следственные действия на месте взрыва в Красногорске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Украина может быть причастна к преступлению с заминированной купюрой, из-за которой мальчик лишился пальцев в Красногорске, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, подобные методы давно известны, и они направлены на причинение вреда мирному населению.

Для начала, конечно, следствие должно разобраться, откуда взрывное устройство появилось на улице в Красногорске. Зная кровожадность нашего врага и его особую тягу к тому, чтобы прежде всего калечить женщин и детей, нельзя исключить, что сделано это по украинскому заказу. Разбрасывают же мины-лепестки вдоль российских границ, прекрасно осознавая, что жертвами станут вовсе не военные, а грибники или просто гуляющие в лесу люди, — высказался Журавлев.

Он добавил, что подобные инциденты в РФ могут быть продолжены, пока на Украине не сменится действующая власть. Поэтому, по словам депутата, необходимо выполнить все цели специальной военной операции.

Пока у власти в Киеве людоедский нацистский режим, наша страна точно не может быть застрахована от такого рода, как происшествие в Красногорске, выходок. А значит нужно продолжать бить по ВСУ — не зря же к принятию на вооружение в России готовят новые ракеты, — подытожил Журавлев.

Сотрудник СК на месте взрыва в Красногорске
Сотрудник СК на месте взрыва в Красногорске
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Следственные действия на месте взрыва в Красногорске
Следственные действия на месте взрыва в Красногорске
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Красногорск. Обстановка на месте взрыва в Красногорске, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы после взрыва самодельного устройства, спрятанного в десяти рублевой купюре
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ранее криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что преступление с бомбой в Красногорске будет раскрыто. По его словам, для этого необходимо проанализировать записи уличных камер и идентифицировать всех людей и автомобили в районе происшествия.

Украина
Красногорск
происшествия
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ледяная каша под ногами, заморозки до -5: прогноз погоды в Москве на неделю
Сотрудника колонии заподозрили в разглашении гостайны
На Западе признали, что Зеленский оторван от реальности
Офтальмолог дал советы, как спасти зрение при сахарном диабете
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом случилось в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.